Прогнозирую снижение цены на топливо в январе, - директор группы компаний Prime Левшкин

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Ближайшие две недели будут тяжелыми. Еще продолжается пик потребления горючего, потому что сейчас идет сбор кукурузы и подсолнечника, а это тоже увеличило нагрузку на топливный рынок. Также Европа нас сейчас не очень балует свободным объемом, потому что их нет из-за того, что 5 декабря вступило в действие нефтяное эмбарго. Соответственно, в Европе нет лишнего сырья на переработку", - прокомментировал директор группы компаний Prime.



Дмитрий Леушкин добавил, что доставка нефти танкерами из Саудовской Аравии пока еще новой логистикой и еще не отработана, чтобы европейские НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы – ред.) могли стать на те же объемы, которые производили до нефтяного эмбарго. Понятно, что на это уходит некоторое время.



"Поэтому две недели будут тяжелыми и цены точно не будут снижаться, но с началом праздников, возможно, где-то через три недели, когда начнут снижаться объемы потребления, то и цены могут уменьшиться. Я прогнозирую снижение цены на топливо в январе", - сказал Леушкин.

Ранее Сергей Куюн, директор консалтинговой группы "А-95", отметил, что с повышенным использованием генераторов в Украине спрос на горючее может возрасти на 15%.

7 декабря в Украине средняя цена бензина А-95 составила 51,44 грн/л.

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