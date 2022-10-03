Прогнозирую, что три государства проголосуют против вступления Украины в НАТО, - политолог-международник Воля
Владимир Воля, политолог-международник, считает, что при голосовании по членству Украины в Альянсе против проголосуют Венгрия, Турция и Болгария
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Мы имеем начало нового официального обсуждения в рамках Альянса возможности вступления Украины в НАТО. Нашу заявку должны как минимум рассмотреть, то есть собраться официальные представители всех государств и дать какой-то ответ Украине", - прокомментировал политолог.
Владимир Воля отметил, что такая дискуссия будет полезна среди стран членов НАТО, потому что еще раз покажет, кто в Альянсе "засланные казачки" от России, а кто действительно друзья Украины.
"Я прогнозирую, что с началом рассмотрения заявки Украины и при голосовании за то, какой ответ предоставить, три государства однозначно проголосуют против вступления Украины в НАТО. Это в первую очередь Орбан, Венгрия, затем Эрдоган, Турция и Болгария. Кроме того, известно о заявлении девяти государств, однозначно поддерживающих членство Украины в Альянсе. Однако, пока с Канадой не понятно так или нет, так же и из США, которые еще будут определять свои позиции путем внутренних консультаций между собой", - отметил Воля.
Политолог подчеркнул, что было бы важным и уместным, если бы Украине наконец предоставили особый формат партнерства на тот момент, пока будут продолжаться процедуры вступления в Альянс.
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