Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Мы имеем начало нового официального обсуждения в рамках Альянса возможности вступления Украины в НАТО. Нашу заявку должны как минимум рассмотреть, то есть собраться официальные представители всех государств и дать какой-то ответ Украине", - прокомментировал политолог.



Владимир Воля отметил, что такая дискуссия будет полезна среди стран членов НАТО, потому что еще раз покажет, кто в Альянсе "засланные казачки" от России, а кто действительно друзья Украины.



"Я прогнозирую, что с началом рассмотрения заявки Украины и при голосовании за то, какой ответ предоставить, три государства однозначно проголосуют против вступления Украины в НАТО. Это в первую очередь Орбан, Венгрия, затем Эрдоган, Турция и Болгария. Кроме того, известно о заявлении девяти государств, однозначно поддерживающих членство Украины в Альянсе. Однако, пока с Канадой не понятно так или нет, так же и из США, которые еще будут определять свои позиции путем внутренних консультаций между собой", - отметил Воля.



Политолог подчеркнул, что было бы важным и уместным, если бы Украине наконец предоставили особый формат партнерства на тот момент, пока будут продолжаться процедуры вступления в Альянс.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Литва, Латвия и Эстония поддержали предоставление Украине членства в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что НАТО не является частью конфликта, но будет оказывать поддержку Украине, чтобы она могла отстаивать право на самооборону, закрепленное в уставе ООН.

2 октября президенты девяти стран НАТО осудили аннексию Россией украинских территорий и призвали НАТО существенно увеличить военную помощь Украине

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