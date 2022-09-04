Прогноз погоды от Диденко: украинцев ожидает солнечное начало недели без дождей

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Она отметила, что облаков, "хоть и красивых, белых, мало, но много голубого неба".

"5 сентября в течение дня температура воздуха будет умеренной: прохладнее на востоке и севере, +15...+19 градусов, теплее на западе и юге, +17+24 градуса, в центральной части - умеренно тепло, +16...+20 градусов. Ночь, конечно, уже холодная, предполагается +7...+12 градусов, в северных областях и на северо-востоке +4...+9 градусов", - написала Диденко.

Синоптик также отметила, что "многие украинцы сейчас находятся у дружественной соседки - Польши, поэтому заглянем и туда синоптическим глазом".

"В понедельник, чтобы наши не скучали, польская погода будет практически идентична украинской - сухо, солнечно, ночью свежо, +6...+13 градусов, днем умеренно тепло, максимально в течение дня +17...+22 градуса. В Варшаве без осадков, ночью +8 , днем +20 градусов", – отметила Диденко.

Синоптик прогнозирует, что в Киеве 5 сентября ожидается солнечная красивая погода с максимальной температурой воздуха около +18 градусов. Ночью, вечером, утром столбики термометров будут опускаться до +7...+11 градусов.

"Большую часть недели мы будем находиться в сухой солнечной погоде, серьезные дожди прибудут в Украину в субботу-воскресенье. Куда, сколько, будем смотреть вместе", - написала Диденко.

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