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Прогноз погоды на завтра

Александр Вильчинский
22 июля, 2023 суббота
20:03
Мнение

Тот, кто еще застал поздний совок, помнит, что в тогдашних постных выпусках телевизионных новостей самым интересным был прогноз погоды

Не то чтобы синоптики тогда не ошибались, но все же от погоды многое зависело. А тем более в такой сельскохозяйственной стране, как наша. Итак, началось это еще при коммунистах, даже учитывая те два "центральных" канала, которые транслировались из Москвы, и один "республиканский" из Киева с несколькочасовым вкраплением областных телестудий. Но я не столько о тех прогнозах, сколько о том, что их на телеэкранах сопровождало – это карта Украины. Правда, коммунисты были спохватились, вспоминаю, как в конце 1980-х наш редактор после какого-то совещания в высших кабинетах, передавал уже журналистам предостережение: упаси Боже не сравнивать Украины с Францией или Германией, а только с Баварией или Лотарингией. Но было уже поздно...

С провозглашением независимости и бурным развитием телевидения в девяностых, внимание к прогнозам погоды росло. Из года в год по несколько раз в день миллионы людей внимательно наблюдали за картами, где были четко обозначены границы: от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Севастополя, и все это называлось Украина.

Как по мне – это была лучшая визуализация, наглядность и построение в массовом сознании, если хотите, уже не забываемого графического образа страны и от частого повторения стало мемом еще раньше, чем мы узнали об этом понятии.

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К тому же наша страна выглядит на карте удивительно гармонично, и человек с фантазией может увидеть в ней даже живое существо, почти сказочное. Где голова, повернута на запад с глазом там, где Львов и ухом – Тернопольщиной, и с двумя ногами – Бессарабским Придунавьем и Крымом. Есть там и шея, и грива, и сердце – в Киеве, и сложены крылья – Черниговщина и Сумщина, и даже гузно – там, где Донбасс. Кстати, российские оккупанты постарались, чтобы то воображаемое гузно стало вполне реальным.

К сожалению, сейчас эта карта кровоточит по фронтам – и восточным, и южным, и Силы Обороны Украины хоть и медленно, но неотвратимо возвращают свою землю. И все мы мечтаем, что вскоре снова наступит такое время, когда прогноз погоды на завтра будет сопровождаться картой Украины с такими привычными и родными каждому очертаниями, и уже без окрашенных серым оккупированных кусков.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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прогноз погоды
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