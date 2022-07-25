Профсоюзы призвали Еврокомиссию установить порог максимальной температуры для работы в жару
Профсоюзы ЕС призвали Европейскую комиссию ввести ограничение максимальной температуры для людей, работающих на открытом воздухе
Об этом сообщает Euractiv.
В то же время несколько стран-членов имеют законы, ограничивающие рабочие часы в условиях чрезмерной жары, однако многие страны не имеют общенациональных ограничений на жару.
Согласно исследованиям опросного агентства Eurofound, 23% всех работников ЕС четверть времени работают под влиянием высоких температур.
Этот показатель растет до 36% в сельском хозяйстве и промышленности и 38% для строителей.
Предварительные исследования связывали высокие температуры с несколькими хроническими заболеваниями и повышенным риском получения травм на производстве.
"Рабочие ежедневно находятся на передовой климатического кризиса, и им нужна защита, чтобы противостоять постоянно растущей опасности экстремальных температур", — сказал Клаэс-Микаэль Шталь, заместитель генерального секретаря Европейской конфедерации профсоюзов.
Профсоюзы заявляют, что большинство стран ЕС не имеют законодательства о максимальной температуре на рабочих местах, хотя в Бельгии, Венгрии и Латвии существуют определенные ограничения на деятельность.
Профсоюз заявил, что во Франции, где нет температурных ограничений на рабочем месте, только в 2020 году в результате воздействия тепла умерли 12 работников. В Испании, где на прошлой неделе из-за сильной жары погибли три работника, действуют температурные ограничения, но только для определенных профессий.
К примеру, 23 июля в Мадриде 60-летний уличный уборщик с месячным контрактом умер во время работы в результате теплового удара. 56-летний складской работник в пригороде Мадрида также скончался в субботу от теплового удара, полученного во время работы.
На прошлой неделе Мадрид договорился с профсоюзами об ограничении ручной уборки улиц до температуры ниже 39°C.
Средняя температура по всему миру выросла более чем на 1,1 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой.
Ученые считают, что из-за глобального потепления волны смертоносной жары будут наступать чаще и будут интенсивнее с продолжающимся ростом уровня загрязнения атмосферы углеродом.
В этом году комиссия ООН по климату предупредила, что еще десятки миллионов людей пострадают от экстремальной жары при потеплении на 2°C; в то же время предполагается, что в будущем Земля нагреется на 2,7°C.
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