Профсоюзы предоставляют места в санаториях для переселенцев из Донбасса, - правозащитник
Быстро построить жилье для переселенцев из Донецкой области невозможно
Об этом в эфире Эспрессо заявил правозащитник Павел Лысянский.
По его мнению, жилье для переселенцев из Донбасса нужно было планировать заранее.
"По моей информации, там готовятся какие-то санатории, с профсоюзами ведут разговор. Например, некоторые живут в профсоюзных лагерях в Черкассах. Федерации профсоюзов Украины поступает помощь от других профсоюзов, они их тратят на содержание лагерей, санаториев, профилакторий. Туда приезжают люди, но покрыть всех добровольно-принудительно эвакуированных на сегодняшний день просто нет возможности", - сказал Лыснянский.
Правозащитник считает, что должна быть программа по обеспечению жильем.
"Я знаю, что сейчас где-то начинают и говорят, что нужно строить модульное жилье, но это время. Быстро ты дома не построишь, это доказано опытом 2014 года", - подытожил он.
- 3 августа Кабинет Министров Украины издал официальное распоряжение о принудительной эвакуации из Донецкой области.
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