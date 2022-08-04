Профсоюзы предоставляют места в санаториях для переселенцев из Донбасса, - правозащитник

Об этом в эфире Эспрессо заявил правозащитник Павел Лысянский.

По его мнению, жилье для переселенцев из Донбасса нужно было планировать заранее.

"По моей информации, там готовятся какие-то санатории, с профсоюзами ведут разговор. Например, некоторые живут в профсоюзных лагерях в Черкассах. Федерации профсоюзов Украины поступает помощь от других профсоюзов, они их тратят на содержание лагерей, санаториев, профилакторий. Туда приезжают люди, но покрыть всех добровольно-принудительно эвакуированных на сегодняшний день просто нет возможности", - сказал Лыснянский.

Правозащитник считает, что должна быть программа по обеспечению жильем.

"Я знаю, что сейчас где-то начинают и говорят, что нужно строить модульное жилье, но это время. Быстро ты дома не построишь, это доказано опытом 2014 года", - подытожил он.

3 августа Кабинет Министров Украины издал официальное распоряжение о принудительной эвакуации из Донецкой области.