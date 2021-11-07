Профсоюз педагогов просит Кабмин перенести на месяц отстранение непривитых от COVID-19 учителей

Речь идет о документе, согласно которому уже завтра, 8 ноября 2021 года, те педагоги и технические работники детских учебных заведений из наиболее пораженных коронавирусом регионов Украины, которые не прошли обязательную для этой профессии вакцинацию, должны быть отстранены от учебного процесса. Еспресо.TV.



"Отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь за собой непредвиденные ситуации, которые приведут к нарушению требований по созданию необходимых условий для образовательного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, невозможности замены отсутствующих педагогов и т.д.", - считают в профсоюзе.



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При этом там подчеркивают, что "количество педагогов, принимающих решение вакцинироваться, ежедневно увеличивается".



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