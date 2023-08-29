Профинансировал российский бюджет более чем на 50 млн рублей: СБУ сообщила о подозрении киевскому предпринимателю
СБУ сообщила о подозрении киевскому бизнесмену, причастному к финансированию агрессии РФ. Его компании на территории РФ продолжили деятельность после начала полномасштабного вторжения, а за 2022 год принесли в бюджет России более 50 млн рублей
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Владелец предприятия, импортирующего и продающего в Украине климатическую технику из Восточной Азии, является основателем еще двух торговых компаний в Москве.
Перед полномасштабным вторжением России он уехал из Украины в Европу, откуда координирует свой бизнес, в том числе на территории РФ.
Его компании на территории России продолжили свою коммерческую деятельность после 24 февраля 2022 года и перечисляли миллионные суммы в бюджет РФ в виде налогов, а именно в течение прошлого года его бизнесы профинансировали государственную казну страны-агрессора на более 50 млн российских рублей.
Фактическое "операционное" управление предприятиями, в частности в России, осуществляла из Киева финансовый директор столичной компании подозреваемого предпринимателя, установило следствие.
СБУ сообщила бизнесмену и его подчиненному о подозрении за пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Поскольку мужчина находится за пределами Украины, следователи принимают меры по привлечению его к ответственности.
Сообщнице фигуранта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
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