Профильный комитет Совета рекомендовал принять отставку министров Любченко и Урусского
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде принять отставку первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко и вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского
Об этом в Telegram сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мелничук.
"Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал ВРУ определиться путем голосования по вопросу увольнения первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины Любченко А.М.", - написал Мельничук.
Он также отметил, что этот же комитет рекомендовал поддержать заявление об увольнении по собственному желанию вице-премьера - по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского.
- Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Урусский написал заявление об отставке.
- Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко написал заявление об отставке 2 ноября.
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