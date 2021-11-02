Профильный комитет Совета рекомендовал принять отставку министров Любченко и Урусского

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мелничук.



"Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал ВРУ определиться путем голосования по вопросу увольнения первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины Любченко А.М.", - написал Мельничук.



Он также отметил, что этот же комитет рекомендовал поддержать заявление об увольнении по собственному желанию вице-премьера - по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Урусский написал заявление об отставке.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко написал заявление об отставке 2 ноября.