Профильный комитет рекомендует пускать в Раду только вакцинированных

Соответствующее решение было принято на заседании комитета, информирует УНИАН.

Речь идет о проекте постановления о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) (№6154).

Как отметил во время рассмотрения вопроса председатель комитета, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, эпидемическая ситуация с коронавирусом в Украине "продолжает ухудшаться".

"В большинстве регионов показатели соответствуют "оранжевой" зоне, и многие из них уже на пороге "красной" зоны. Правительство вводит достаточно жесткие требования к деятельности образовательных, культурных и других учреждений, а также обязательность прививок против COVID для работников центральных и местных органов исполнительной власти и учреждений образования. Считаю, что при таких условиях парламент не может быть исключением, для всех действуют одинаковые правила", - сказал он.

Члены комитета поддержали предложение рекомендовать Раде включить этот проект постановления в повестку дня.