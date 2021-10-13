Профильный комитет рекомендует пускать в Раду только вакцинированных
Комитет ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования поддержал предложение установить допуск в парламент только при наличии документов о вакцинации, негативных тестов или справок о выздоровлении после коронавируса
Соответствующее решение было принято на заседании комитета, информирует УНИАН.
Речь идет о проекте постановления о дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) (№6154).
Как отметил во время рассмотрения вопроса председатель комитета, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий, эпидемическая ситуация с коронавирусом в Украине "продолжает ухудшаться".
"В большинстве регионов показатели соответствуют "оранжевой" зоне, и многие из них уже на пороге "красной" зоны. Правительство вводит достаточно жесткие требования к деятельности образовательных, культурных и других учреждений, а также обязательность прививок против COVID для работников центральных и местных органов исполнительной власти и учреждений образования. Считаю, что при таких условиях парламент не может быть исключением, для всех действуют одинаковые правила", - сказал он.
Члены комитета поддержали предложение рекомендовать Раде включить этот проект постановления в повестку дня.
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