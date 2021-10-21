Профильный комитет Рады получил документы об отстранении Третьяковой от заседаний

Об этом пишет Укринформ .



"Соответствующие документы поступили 19 октября вечером", - цитирует агентство слова регламентного комитета Сергея Кальченко.



Нардеп отметил, что члены комитета не успели рассмотреть этот вопрос на заседании в среду.

Напомним, 8 октября нардепка- "слуга" Галина Третьякова написала в партийном чатео смерти Антона Полякова : "одним врагом стало меньше". Нардеп Гео Лерос опубликовал скриншот сообщения .

Впоследствии, руководители парламентских фракций начали вимагаюты снять Галину Третьякову с должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов.

После комментария нардепки от "Слуги народа" Галины Третьяковой в партийном чате по смерти нардепа Антона Полякова 15 депутатов "слуг" вышли из чата .

Также депутаты готовили обращение об отстранении Третьяковой от пяти заседаний парламента.

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