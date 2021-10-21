Профильный комитет Рады получил документы об отстранении Третьяковой от заседаний
Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента получил документы для рассмотрения вопроса об отстранении председателя Комитета по вопросам соцполитики Галины Третьяковой от пяти заседаний из-за ее высказывания о смерти народного депутата Антона Полякова
Об этом пишет Укринформ .
"Соответствующие документы поступили 19 октября вечером", - цитирует агентство слова регламентного комитета Сергея Кальченко.
Нардеп отметил, что члены комитета не успели рассмотреть этот вопрос на заседании в среду.
- Напомним, 8 октября нардепка- "слуга" Галина Третьякова написала в партийном чатео смерти Антона Полякова : "одним врагом стало меньше". Нардеп Гео Лерос опубликовал скриншот сообщения .
- Впоследствии, руководители парламентских фракций начали вимагаюты снять Галину Третьякову с должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов.
- После комментария нардепки от "Слуги народа" Галины Третьяковой в партийном чате по смерти нардепа Антона Полякова 15 депутатов "слуг" вышли из чата .
- Также депутаты готовили обращение об отстранении Третьяковой от пяти заседаний парламента.
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