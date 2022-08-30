Профилактическое освидетельствование. Газпром остановит работу Северного потока с 31 августа по 3 сентября
Транзит газа по газопроводу "Северный поток" планируется приостановить на трое суток - с 31 августа по 3 сентября
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление Газпрома.
Причина остановки – "профилактические работы на ГПУ N24 на КС "Портова", отмечается в сообщении.
Как сообщает Газпром, остановка необходима, чтобы провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате Trent 60.
"По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн. куб. м в сутки", – информирует Газпром.
Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, должен быть выполнен совместно со специалистами компании Siemens.
- Отметим, что сегодня, 30 августа, Газпром прекратил поставки газа во Францию
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