Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление Газпрома.

Причина остановки – "профилактические работы на ГПУ N24 на КС "Портова", отмечается в сообщении.

Как сообщает Газпром, остановка необходима, чтобы провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате Trent 60.

"По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн. куб. м в сутки", – информирует Газпром.

Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, должен быть выполнен совместно со специалистами компании Siemens.

Отметим, что сегодня, 30 августа, Газпром прекратил поставки газа во Францию

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