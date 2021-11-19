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Профессор Виктор Досенко: "Чтобы полностью избавиться от курения, нужно постепенно уменьшать вред от никотина"
Каждый год в третий четверг ноября мир отмечает День отказа от курения. Началось это еще в 1977 году по инициативе Американского онкологического общества
Главный месседж с годами не меняется – привлечь к борьбе против курения все слои населения и информировать людей о губительном влиянии курения на здоровье. Никотин – вещество, в котором организм курильщика нуждается в дальнейшем все больше и больше. Заведующий отделом общей и молекулярной
патофизиологии Института физиологии НАН Украины Виктор Досенко говорит, несмотря на то, что многим известно о влиянии никотина, однако некоторые препараты с содержанием никотина до сих пор применяют для лечения.
“Активаторы никотиновых рецепторов активно изучаются, то есть их применение. Например, при так называемом нейровоспалении – воспалительных изменениях в головном мозге. И вот уменьшение выраженности этих изменений достигается за счет активации Н-холинорецепторов. А самый большой вред – это именно дым в виде смол. То есть продукты неполного сгорания никотина и других компонентов, содержащихся в сигаретах. Вот они точно содержат канцерогены, мутагены и увеличивают вероятность рака".
Онкология и потеря эластичности кожи до сих пор остаются в топе болезней, вызванных курением. Согласно информации Министерства здравоохранения, в Украине курит около 34% взрослого населения, а именно каждый второй мужчина и каждая шестая женщина. Виктор Досенко добавляет, что если еще 50 лет назад курение считалось неприемлемым для женщин, то сейчас все изменилось. Женщины наравне с мужчинами страдают от болезней из-за курения.
“Хронические обструктивные заболевания легких – распространенная патология. Значительно более распространенная, чем рак легких. Хронический бронхит курильщиков является компонентом этого заболевания. Табачный дым равно влияет на оба пола. Возникает и атеросклероз, поражение сосудов, увеличивается вероятность инфаркта миокарда, инсульта, онкологических заболеваний и т.д.
До сих пор ученые всего мира спорят о том, как на самом деле бросить курить раз и навсегда. Одни считают, что все зависит от силы воли курильщика, можно бросить сразу, если есть сильное желание. Другие – бросать курить нужно постепенно: исключить из своего рациона кофе, алкоголь, которые соблазняют вытащить из кармана сигарету; постепенно переходить на менее вредоносные альтернативы в электронном варианте.
“В других аспектах наиболее перспективным является налоксон. Например, в США где-то с 2000-х годов есть спрей с налоксоном. До нас это еще не докатилось, но это один из элементов уменьшения вреда с помощью блокады опиатных рецепторов”.
Пригодится ли он в борьбе с табакозависимостью среди соотечественников – неизвестно. А сам патофизиолог Виктор Досенко призывает украинцев беспокоиться о своем здоровье особенно в период распространения Covid-19 и искать для себя пути, чтобы избавиться от курения навсегда, ведь все – в руках самого человека.
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