"Профессиональный провокатор": экс-советник Ермака Арестович внесен в базу Миротворца
Бывшего внештатного советника главы Офиса президента и экс-спикера украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексея Арестовича внесли в базу Миротворца
Об этом говорится на сайте Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец".
На сайте его назвали "профессиональным провокатором". Также на странице есть скриншоты переписки Арестовича в соцсетях.
Отмечается, что его внесли в базу Миротворца за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации ВСУ и дискредитации госорганов власти и управления".
В Миротворце уверены, что Арестовича хорошо знают российские пропагандисты. В частности, в их кругах он получил прозвище "Карамелька".
Напомним, что 17 января Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака и с должности спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.
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