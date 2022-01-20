"Профессиональный провокатор": экс-советник Ермака Арестович внесен в базу Миротворца

Об этом говорится на сайте Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец".



На сайте его назвали "профессиональным провокатором". Также на странице есть скриншоты переписки Арестовича в соцсетях.



Отмечается, что его внесли в базу Миротворца за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации ВСУ и дискредитации госорганов власти и управления".



В Миротворце уверены, что Арестовича хорошо знают российские пропагандисты. В частности, в их кругах он получил прозвище "Карамелька".



Напомним, что 17 января Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака и с должности спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb