Профессиональный футбольный клуб из Житомира готов предложить Усику контракт

Об этом сообщает FanDay .



По словам Загурского, если Усик себя хорошо покажет в товарищеских матчах за "Полесье", может получить профессиональный контракт.



"Он хороший друг президента нашего клуба (Геннадий Буткевич – прим.). После того, как было принято решение о проведении Winter Cup-2022, у нашего президента, выступившего спонсором этого турнира рядом с Александром Ярославским и телеканалами "Футбол", возникла идея , чтобы Усик дебютировал за нашу команду. Профессиональный контракт? Если он усилит нашу команду — будем предлагать, если нет, просто дадим шанс попробовать себя в футболе", – сказал директор "Полесья" Владимир Загурский.

3 февраля "Полесье" сыграет с "Вересом" на турнире Winter Cup-2022. Также в турнире примут участие "Металлист" и "Черноморец".

"Полесье" ушло на зимний перерыв на девятом месте в первой лиге.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Усик до 15 лет занимался футболом в симферопольской "Таврии".

30 января стало известно, что чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик сыграет за футбольный клуб "Полесье".

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