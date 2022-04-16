Профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину, - ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС.



"Профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину для оказания помощи украинским коллегам в ликвидации последствий войны в деоккупированных городах и селах", - говорится в сообщении.

Напомним , Зеленский объявил о создании "Интернационального легиона" для борьбы с путинизмом

Для будущих бойцов Иностранного легиона Украина введет безвизовый режим

Украинцы из Французского иностранного легиона смогут в полной боевой экипировке поехать на войну в Украине

Около 400 шведов вызвались воевать в украинской армии после нападения РФ

Известно, что спасатели уже приступили к работе в населенном пункте Бородянка Киевской области.