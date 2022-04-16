Профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину, - ГСЧС
В Украину прибыли профессиональные пожарные и спасатели из Европы, США и Австралии, которые уже начали работы в Бородянке на Киевщине
Об этом сообщает ГСЧС.
"Профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину для оказания помощи украинским коллегам в ликвидации последствий войны в деоккупированных городах и селах", - говорится в сообщении.
Известно, что спасатели уже приступили к работе в населенном пункте Бородянка Киевской области.
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