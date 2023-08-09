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Эксклюзив

Профессиональные кадры и создание экономических предпосылок: Маломуж рассказал, как преодолеть коррупцию в военной сфере

9 августа, 2023 среда
21:45
Война с Россией Николай Маломуж

Для борьбы с коррупцией и развития ВПК Украине нужны квалифицированные кадры и экономические и технологические предпосылки

Об этом заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире Эспрессо.

"Я бы обратил внимание, кроме закона, на системное изменение кадров в военной, оборонной, безопасности, правоохранительной сферах. Не нужно 12 антикоррупционных организаций. Прежде всего, нужно создать экономические, технологические, электронные предпосылки, чтобы не дать возможности создавать коррупционные схемы. С другой стороны - назначить профессиональные кадры, в том числе антикризисного менеджера, работающих на войну", - подчеркнул он.

Николай Маломуж считает, что при таких условиях через полтора года Украина будет выпускать мощные ракеты, дроны, танки "Оплот". Он отметил, что над этим нужно работать уже сейчас.

  • 9 августа министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что сейчас уровень коррупции в Украине достиг самого низкого показателя и во время войны мог перейти в другой формат.
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корупція в Україні
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