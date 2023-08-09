Об этом заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире Эспрессо.

"Я бы обратил внимание, кроме закона, на системное изменение кадров в военной, оборонной, безопасности, правоохранительной сферах. Не нужно 12 антикоррупционных организаций. Прежде всего, нужно создать экономические, технологические, электронные предпосылки, чтобы не дать возможности создавать коррупционные схемы. С другой стороны - назначить профессиональные кадры, в том числе антикризисного менеджера, работающих на войну", - подчеркнул он.

Николай Маломуж считает, что при таких условиях через полтора года Украина будет выпускать мощные ракеты, дроны, танки "Оплот". Он отметил, что над этим нужно работать уже сейчас.