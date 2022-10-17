Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Российские оккупационные войска можно условно разделить на две части. Первая часть – это мобилизованные, они имеют низкий уровень подготовки. Вторая часть – это профессиональные российские военные, которых осталось еще определенное количество. Они выполняют функцию заградотряда. То есть они должны сделать так, чтобы мобилизованы с низким уровнем подготовки не оставляли свои боевые позиции и пытались провести контрнаступательные действия. Но у противника ничего не получается, и он несет потери", - пояснил Федоренко.

Боец ВСУ подчеркнул, что украинцы – это нация талантливых людей.

"ВСУ хорошо умеют воевать и применяют военные хитрости. Поэтому удается сохранить преимущество как в контрнаступательных действиях, так и в количестве уничтоженных оккупантов", - отметил Федоренко.

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