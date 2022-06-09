Профессии для украинских детей будет помогать выбирать искусственный интеллект, - МОН

Об этом сообщает сайт министерства.

Проект посвящен профориентации и построению карьеры, помогает ответить на вопрос: "Какую профессию выбрать для ребенка?"

"Мы взяли за основу лучший мировой опыт и разработали тестирование на основе искусственного интеллекта, позволяющего быстро и точно определить список способностей и актуальных профессий индивидуально для каждого ребенка", – цитирует пресс-служба министерства его руководителя Сергея Шкарлета.

Проект "Выбери профессию своей мечты" состоит из 5 главных шагов:

Профориентационное тестирование на основе искусственного интеллекта. Консультации карьерных советников с помощью технологии "перевернутый колл-центр". Мультимедийные курсы в международном формате SCORM по трендам рынка труда, составлению резюме, подготовке к собеседованию, советам родителям и ученикам, выбору профессии мечты и т.д. Онлайн-экскурсии на ведущие предприятия Украины. Топ-100 самых актуальных профессий настоящего и будущего.

"Сейчас проектом воспользовались более 30 тыс. учеников 7-11 классов из всех регионов Украины. Это количество будет расти, пока программой профориентации не будут охвачены все учащиеся, которые заканчивают среднюю школу", – говорится в сообщении МОН.

Напомним, Минобразования исключит из школьной программы роман россиянина Толстого "Война и мир".

Оккупанты требуют переводить школы Херсонщины на российскую программу: из 60 директоров согласились двое.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb