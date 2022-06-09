Профессии для украинских детей будет помогать выбирать искусственный интеллект, - МОН
Команда Министерства образования и науки Украины анонсировала реализацию проекта "Выбери профессию своей мечты", который уже прошел пилотирование в 2021 году
Об этом сообщает сайт министерства.
Проект посвящен профориентации и построению карьеры, помогает ответить на вопрос: "Какую профессию выбрать для ребенка?"
"Мы взяли за основу лучший мировой опыт и разработали тестирование на основе искусственного интеллекта, позволяющего быстро и точно определить список способностей и актуальных профессий индивидуально для каждого ребенка", – цитирует пресс-служба министерства его руководителя Сергея Шкарлета.
Проект "Выбери профессию своей мечты" состоит из 5 главных шагов:
- Профориентационное тестирование на основе искусственного интеллекта.
- Консультации карьерных советников с помощью технологии "перевернутый колл-центр".
- Мультимедийные курсы в международном формате SCORM по трендам рынка труда, составлению резюме, подготовке к собеседованию, советам родителям и ученикам, выбору профессии мечты и т.д.
- Онлайн-экскурсии на ведущие предприятия Украины.
- Топ-100 самых актуальных профессий настоящего и будущего.
"Сейчас проектом воспользовались более 30 тыс. учеников 7-11 классов из всех регионов Украины. Это количество будет расти, пока программой профориентации не будут охвачены все учащиеся, которые заканчивают среднюю школу", – говорится в сообщении МОН.
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