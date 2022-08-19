Проезд тяжелой техники по мосту Каховской ГЭС исключен, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк

Об этом в эфире Еспресо сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Ситуация достаточно горячая и не только из-за августовской температуры воздуха. Продолжались обстрелы - мы проводили дополнительные мероприятия по закреплению огневого контроля над мостом через Каховскую ГЭС", - отметила она.

Гуменюк добавила, что оккупанты пытались провести определенные ремонтные работы на мосту.

Мы нейтрализовали такую возможность для них. Мы подкорректировали еще раз состояние моста и проезд по нему тяжелой техники исключен. Они пытаются создать хорошую мину о плохой игре и ехать по нему легковыми авто или облегченными грузовиками, чтобы создать иллюзию продолжения использования. Но они едут исключительно с правого берега на левый для эвакуации мародеров, которые чувствуют, что припекает и нужно ехать", - подытожила руководительница пресс-службы.