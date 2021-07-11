Проевропейская партия Санду побеждает на парламентских выборах в Молдове, - экзит-пол
По данным экзит-полов партия президента Молдовы Майи Санду побеждает на досрочных парламентских выборах
Об этом сообщает NewsMaker .
По данным опроса AfterPoll, проведенного ассоциацией WatchDog и Институтом публичной политики, партия Майи Санду "Действие и солидарность" получает 55,1% голосов на досрочных парламентских выборах в Молдове.
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Блок коммунистов и социалистов набирает 24% голосов, партия "Шор" - 8,1%, блок Ренато Усатого - 4,4%. У остальных участников выборов меньше 2%.
В ходе опроса, который из-за пандемии проводили по телефону, опросили 2 764 человек. Погрешность составляет 2,6%.
- Напомним, 11 июля в Молдове досрочные парламентские выборы признали состоявшимися, после того, как в голосовании приняла участие треть избирателей .
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