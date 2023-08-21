Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество "Проектов такого масштаба еще не было": на Днепропетровщине заработал новый магистральный водопровод

"Проектов такого масштаба еще не было": на Днепропетровщине заработал новый магистральный водопровод

21 августа, 2023 понедельник
17:22
Общество

Запущен в работу новый магистральный водопровод, который снабдит водой жителей Криворожского и Никопольского районов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Новый водопровод проложили между рекой Ингулец и Южным водохранилищем. Работы заняли 76 дней. За это время удалось заключить 27 км новых сетей.

"Проект такого масштаба воплотили впервые во времена независимости Украины! По длине проложенных труб, мощности насосов и темпам строительства", - написал Лысак.

Проект был реализован за государственный счет – из Фонда ликвидации последствий российской агрессии.

"Он окончательно решает проблему водоснабжения жителей Кривого Рога", - отметил Лысак.

Кроме того, трубопровод обеспечит водой жителей Криворожского и Никопольского районов, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.

"Впрочем, это только первая нить на этом участке. Сейчас тянем еще три. Они нужны, чтобы заживить не только город, но и общины Криворожского района. Когда трубы будут готовы, ежедневно ими сможем перекачивать 400 тысяч метров кубических воды", - резюмировал чиновник.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Ситуация с водой в Днепропетровской области

6 июня Кабмин выделил 1,5 млрд грн на строительство нового магистрального водопровода, который поможет обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.

Основной проект – это строительство водопровода "Ингулец – Южное".

"Ингулец мы будем пополнять из Карачунов. Переброску воды необходимо сделать на 30 километров в несколько нитей трубы диаметром 1020 мм плюс строительство насосных, трансформаторных, другой инфраструктуры, закупки оборудования", - рассказывал начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

При этом было предложено еще три вспомогательных проекта, которые будут спасать город от обезвоживания, пока реализуется основной проект.

Пока водоснабжение в Кривом Роге существенно ограничено, запрещено полив огородов и дачных участков и работу автомоек.

Новости
Украина
Днепропетровщина
Читайте также:
Путін
19 августа, 2023 суббота
Пионтковский заявил, что верхушка РФ готова ликвидировать Путина в случае сопротивления
20 августа, 2023 воскресенье
Чехия готовит программу по возвращению украинских беженцев
україна українці
18 августа, 2023 пятница
Численность населения Украины до 2037 года и какой будет жизнь после войны. Прогноз Института демографии
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.47
    Покупка 37.47
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.99
    Продажа 42.02
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
21 августа
18:34
В Украине будут производиться шведские боевые машины CV90, - Зеленский
18:25
Военная делегация Ирана прибыла в Москву для обсуждения сотрудничества
18:18
Эксклюзив
Дипломат рассказал о главной интриге саммита БРИКС
18:16
Зеленский прибыл в Грецию для участия в саммите Украина – Балканы
18:11
Эксклюзив
Моя мечта, чтобы в Украине после войны с РФ было 30 млн населения в границах 1991 года, - академик Элла Либанова
18:04
OPINION
С зависимым Конституционным Судом никакого ЕС нам не видать
18:00
Общественная советница при Минобороны Яровой: мы сэкономили 4,6 млрд грн на питании военных
17:30
Нацполиция Украины получила партию служебных собак из Европы
17:25
Эксклюзив
Действующие элиты имеют только двух кандидатов в замену Путину: российский оппозиционер назвал фамилии
17:07
Украинский режиссер Любомир Левицкий снимает документальный фильм о бойцах Третьей штурмовой бригады
17:02
Оккупанты на Запорожье составляют перечень пустых квартир для "гастролеров" и коллаборантов
17:00
OPINION
Деньги получили, а оружие не предоставили. У Минобороны – астрономическая дебиторская задолженность
16:52
Вопроса о предоставлении Украине ракет Taurus пока нет в повестке дня, – представитель правительства Германии
16:50
Эксклюзив
Defense Express: Донорами Gripen может быть не только Швеция
16:45
Российские спецназовцы сдают экзамены, обстреливая украинцев на Сумщине и Черниговщине
16:33
Ракетный удар РФ по Чернигову 19 августа: количество пострадавших выросло до 181 человека
16:30
Игнат рассказал, сколько современных истребителей нужно Украине
16:13
В Харьковской области тракторист травмировался, наехав на российскую мину
16:13
В Британии вынесли приговор медсестре, убившей 7 младенцев
16:04
OPINION
Виталий Портников
Бензоколонка с бомбой. Как Боррель унизил Путина
16:01
коррупция
НАПК анонсировало запуск портала обличителей. Подробности
15:41
Острожская академия оцифрует более 100 художественных экспонатов
15:37
Россияне с дрона сбросили на жителя Херсонщины взрывчатку: пострадавший в больнице
15:34
Эксклюзив
Эксперт по авиации рассказал, что в авиаотрасли РФ обостряется проблемная ситуация
15:30
Kyiv Symphony Orchestra сыграет ко Дню Независимости концерт в Германии
15:27
Евро-2024: Ребров не вызвал на матчи с Англией и Италией лидера сборной Украины
15:22
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:09
Эксклюзив
У оккупантов есть существенные проблемы с логистикой на Юге, - полковник СБУ Костенко
15:07
"Не хочу слышать шутки о шашлыках в Крыму": Сенцов раскритиковал мужчин, которые не идут на фронт
15:00
На Полтавщине арестовали имущество российского генерала Капашина более чем на 1 млрд грн
14:51
Обновлено
Смерть нацгвардейца на блокпосте в Киеве: дело Тандыра передано в суд
14:51
Зеленский встретился с королевой Дании
14:25
Госагентство восстановления откроет сметы всех проектов строительства
14:24
В США за 10 лет вдвое вырос уровень материнской смертности
14:22
"Парад" уничтоженной российской техники: на Крещатик привезли остатки танков, гаубиц и ракет
14:17
Исследователи представили первого в мире гуманоидного робота, который может управлять самолетом
14:12
В Укрэнерго рассказали, почему нельзя скрыть трансформаторы под землю, чтобы защитить их от обстрелов
14:01
Покушение на заместителя главы ГНС: задержанным избрали меры пресечения
14:01
OPINION
Керченский мост – в депрессии
13:56
Google запустила функцию для защиты смартфонов Pixel от взломов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV