"Проектов такого масштаба еще не было": на Днепропетровщине заработал новый магистральный водопровод

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Новый водопровод проложили между рекой Ингулец и Южным водохранилищем. Работы заняли 76 дней. За это время удалось заключить 27 км новых сетей.

"Проект такого масштаба воплотили впервые во времена независимости Украины! По длине проложенных труб, мощности насосов и темпам строительства", - написал Лысак.

Проект был реализован за государственный счет – из Фонда ликвидации последствий российской агрессии.

"Он окончательно решает проблему водоснабжения жителей Кривого Рога", - отметил Лысак.

Кроме того, трубопровод обеспечит водой жителей Криворожского и Никопольского районов, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.

"Впрочем, это только первая нить на этом участке. Сейчас тянем еще три. Они нужны, чтобы заживить не только город, но и общины Криворожского района. Когда трубы будут готовы, ежедневно ими сможем перекачивать 400 тысяч метров кубических воды", - резюмировал чиновник.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Ситуация с водой в Днепропетровской области

6 июня Кабмин выделил 1,5 млрд грн на строительство нового магистрального водопровода, который поможет обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.

Основной проект – это строительство водопровода "Ингулец – Южное".

"Ингулец мы будем пополнять из Карачунов. Переброску воды необходимо сделать на 30 километров в несколько нитей трубы диаметром 1020 мм плюс строительство насосных, трансформаторных, другой инфраструктуры, закупки оборудования", - рассказывал начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

При этом было предложено еще три вспомогательных проекта, которые будут спасать город от обезвоживания, пока реализуется основной проект.

Пока водоснабжение в Кривом Роге существенно ограничено, запрещено полив огородов и дачных участков и работу автомоек.