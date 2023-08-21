"Проектов такого масштаба еще не было": на Днепропетровщине заработал новый магистральный водопровод
Запущен в работу новый магистральный водопровод, который снабдит водой жителей Криворожского и Никопольского районов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Новый водопровод проложили между рекой Ингулец и Южным водохранилищем. Работы заняли 76 дней. За это время удалось заключить 27 км новых сетей.
"Проект такого масштаба воплотили впервые во времена независимости Украины! По длине проложенных труб, мощности насосов и темпам строительства", - написал Лысак.
Проект был реализован за государственный счет – из Фонда ликвидации последствий российской агрессии.
"Он окончательно решает проблему водоснабжения жителей Кривого Рога", - отметил Лысак.
Кроме того, трубопровод обеспечит водой жителей Криворожского и Никопольского районов, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.
"Впрочем, это только первая нить на этом участке. Сейчас тянем еще три. Они нужны, чтобы заживить не только город, но и общины Криворожского района. Когда трубы будут готовы, ежедневно ими сможем перекачивать 400 тысяч метров кубических воды", - резюмировал чиновник.
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Ситуация с водой в Днепропетровской области
6 июня Кабмин выделил 1,5 млрд грн на строительство нового магистрального водопровода, который поможет обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.
Основной проект – это строительство водопровода "Ингулец – Южное".
"Ингулец мы будем пополнять из Карачунов. Переброску воды необходимо сделать на 30 километров в несколько нитей трубы диаметром 1020 мм плюс строительство насосных, трансформаторных, другой инфраструктуры, закупки оборудования", - рассказывал начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
При этом было предложено еще три вспомогательных проекта, которые будут спасать город от обезвоживания, пока реализуется основной проект.
Пока водоснабжение в Кривом Роге существенно ограничено, запрещено полив огородов и дачных участков и работу автомоек.
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