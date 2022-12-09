Об этом говорится в эфире Еспресо.



"Замысел для реализации этого проекта появился у одного львовского волонтера, специалиста в ІТ-сфере. Основная цель проекта – защита Львова, а также создать возможности защитить всю Украину от вражеских воздушных атак. Толчком была проблема, которая с началом полномасштабного вторжения стала всем поняла, потому что очень трудно было отслеживать крылатые ракеты, которыми нас атаковали россияне из-за того, что в первые дни были уничтожены многие классические радиолокационные системы (РЛС) для выявления таких целей. , когда классические РЛС уже показывали более низкие результаты из-за кривизны Земли. Соответственно, акустический метод обнаружения воздушных целей имеет очень много преимуществ по сравнению с классическими", - рассказал участник проекта Zvook.



Марьян Сулим добавил, что модель искусственного интеллекта устройства может разделять воздушные цели по категориям: винтовые, то есть вертолеты, винтовые и реактивные самолеты, крылатые ракеты, а также дроны – это классификация на три типа.



"Основная часть звукового сенсора нашего проекта – зеркало, которое помогает сфокусировать звук на микрофон, таким образом мы достигаем большей дальности обнаружения. Мы стоим на том, чтобы иметь большую дальность обнаружения и этого достигаем за счет зеркала параболической формы, внутри которой стоит микрофон. Такое устройство мы устанавливаем на высоте 10-12 метров, что также позволяет увеличить дальность обнаружения.То есть мы можем их ставить на любых телекоммуникационных башнях, нужно только наличие питания.На сегодняшний день функционирует более 40 таких станций и покрывается рубеж в 200 км, а в ближайшее время планируем удвоить их количество. Пытаемся размещать станции рубежами, что позволяет видеть прогресс пролета цели по территории. То есть достаточно станции располагать рубежами, потому что крылатые ракеты, даже меняя курс, пересекают рубежи, что дает понятную обстановку для наших войск", - пояснил Сулим.



Участник проекта Zvook добавил: "Мы зарегистрировали общественную организацию "Звуковые технологии" и только сейчас будем начинать собирать в открытом виде донаты на дальнейшее развертывание этой сети. Раньше мы хотели просто передать проект государству, но теперь собираемся передать не просто замысел и реализацию самого датчика, а построенную сеть.С начала донатами нам помогли Укрзализныця и общественная организация "Семейство павших Героев Львовщины", чтобы мы построили датчики, которые сейчас уже стоят на рубеже. Вскоре создадим сайт "Звуковые технологии", а пока с нами можно связываться через Facebook и держать контакт".

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