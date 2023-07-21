Об этом в эфире Еспресо сказал генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"Чтобы спроектировать временную дамбу, нужно время - это два месяца. Чтобы потом найти подрядчика - нужно время. Впоследствии нужны будут материалы. Мы должны сделать это раньше времени. Проект, подрядчик - раньше времени. Материалы тоже, потому что там очень сложное гидросооружение - тоже мы должны иметь раньше времени. Надо, чтобы все это было готово", - сказал он.

Сирота добавил, что как только будет деоккупация, мы должны быть готовы к реализации этого проекта.

"Хотел бы подчеркнуть, что ракета не способна уничтожить дамбу. Чтобы ее уничтожить - должно прилететь пять ракет в одну точку, одно место. Это чрезвычайно сложно. Во-первых, мы будем делать это гидросооружение после деоккупации и мы будем понимать, что это можно делать. Если мы будем говорить о построении станции" - подытожил руководитель предприятия.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Каховская ГЭС была оккупирована россиянами с 24 февраля прошлого года.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал , что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, угрожающие подрывом Каховской ГЭС. Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к жителям в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.

Во вторник, 6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочесть по этой ссылке .

Правительство на заседании 18 июля утвердило постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС.