Об этом сообщила супруга Президента Елена Зеленская в facebook.

По ее словам, "сейчас "Украинская книжная полочка" функционирует уже в 18 странах. Кроме Японии и Ливана, подборка об истории, культуре Украины, художественные произведения украинских авторов, литература для детей появились в Национальной библиотеке Албании".

"В Бельгии книги об Украине на французском и английском языках, а также издания на украинском пополнили брюссельский Bibliothèque Communale Hergé. Книги на украинском языке и издания об Украине на арабском передали Национальной библиотеке Иордании. В Хорватии подборки книг на украинском появились в Национальной библиотеке Загреба и Городской библиотеке Марка Марулича в городе Сплит", - говорится в сообщении.

Также она отметила, что "поэтические произведения несгибаемого Василия Стуса, погибшего в советском лагере за свои убеждения, Посольство Украины в Ливане перевело на арабский язык и пришлет центральным библиотекам 14 стран".

"Когда вижу, как расширилась география проекта "Украинская книжная полочка", меня переполняет радость. Уже не только Европа - Азия, Ближний Восток, вскоре и Африка, потому что из Ливана обещают передать книги в Алжир, Марокко и Египет", - первая леди.

Также по ее словам, "на каждом континенте появится украинская книга как яркое свидетельство: несмотря на войну, мы заботимся о культуре, о сохранении языка и корней, от которых нас хотят оторвать российские оккупанты".

Она напомнила, что новые "полочки" также открылись в странах, с которыми Украина успешно сотрудничает. Украинская подборка появилась в Линце, в городской библиотеке, а во Франции, где проект стартовал ранее в парижском Центре Помпиду, украинские издания пополнили Национальную библиотеку имени Франсуа Миттерана и Университетскую библиотеку языков и цивилизаций.

"Горжусь, что украинский язык благодаря нашей инициативе займет среди них свое почетное место", - подчеркнула Зеленская.

Она поблагодарила украинские посольства в этих странах, Министерство иностранных дел, Министерство культуры и информационной политики, а также государственное учреждение "Украинский институт книги", благодаря которым проект работает и постоянно расширяет границы.

6 сентября в немецком Бонне открыли выставку об ужасах войны в Украине. Часть средств, вырученных от продажи экспонатов, будет направлена на помощь пострадавшим украинцам.