Проект "Украинская книжная полочка": библиотека в Германии получила книги на украинском языке
Посол Украины в Германии Алексей Макеев в рамках проекта "Украинская книжная полочка" передал украинские книги библиотеке "Каров" в Берлине
Об этом сообщило издание Читомо .
"Мы будем продолжать привозить книги на украинский язык для тех, кто нашел здесь убежище", - отметил дипломат.
Известно, что окружная библиотека "Каров" стала локальным центром информации, помощи и досуга перемещенным лицам из Украины. Отмечается, что в нем организуют чтение, выступления художников, культурные и просветительские мероприятия для детей и взрослых, в последнее время также на украинском языке.
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Сообщается, что еще одной своей задачей Алексей Макеев считает содействие увеличению печати украинских книг и книг об Украине на немецком.
"Одной из следующих задач будет сделать так, чтобы в немецких учебниках по истории было больше информации об Украине и правдивой информации, чтобы немцы начали открывать для себя историю нашего государства", - добавил посол.
В частности, известно, что в целом посольство Украины в Германии в рамках акции передало в берлинские библиотеки более 400 книг на украинском языке. Это детская литература, школьные учебники и публицистические издания об Украине, а также опубликованные Фондом Кербера книги на украинском языке для самых молодых читателей. Кроме библиотек, издание передали в центр принятия беженцев в Берлине.
Посольство также передает учебники субботним школам при общественных организациях и будущей Немецко-украинской школы.
- 10 сентября сообщалось, что проект "Украинская книжная полочка" функционирует уже в 18 странах , среди которых страны Европы, Азии, Ближнего Востока, а в скором времени книги для украинских детей появятся и в Африке.
- 4 октября стало известно, что в четырех странах: Украине, Германии, Австрии и Нидерландах – стартовал книжный проект для украинских детей "Better Time Stories".
- 15 января сообщалось, что Институт стратегии культуры издал сборник украинских эссе на английском и литовском языках.
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