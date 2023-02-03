Об этом сообщило издание Читомо .

"Мы будем продолжать привозить книги на украинский язык для тех, кто нашел здесь убежище", - отметил дипломат.

Известно, что окружная библиотека "Каров" стала локальным центром информации, помощи и досуга перемещенным лицам из Украины. Отмечается, что в нем организуют чтение, выступления художников, культурные и просветительские мероприятия для детей и взрослых, в последнее время также на украинском языке.

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Сообщается, что еще одной своей задачей Алексей Макеев считает содействие увеличению печати украинских книг и книг об Украине на немецком.

"Одной из следующих задач будет сделать так, чтобы в немецких учебниках по истории было больше информации об Украине и правдивой информации, чтобы немцы начали открывать для себя историю нашего государства", - добавил посол.

В частности, известно, что в целом посольство Украины в Германии в рамках акции передало в берлинские библиотеки более 400 книг на украинском языке. Это детская литература, школьные учебники и публицистические издания об Украине, а также опубликованные Фондом Кербера книги на украинском языке для самых молодых читателей. Кроме библиотек, издание передали в центр принятия беженцев в Берлине.

Посольство также передает учебники субботним школам при общественных организациях и будущей Немецко-украинской школы.