Об этом сообщили в офисе президента Украины.

По случаю Дня Европы украинские представители за рубежом запустили украиноязычные аудиогиды в музее Боргезе в Риме - одном из самых известных музеев Италии - и Королевском музее Турина, который включает Королевский дворец, Королевскую оружейную, Савойскую галерею, Археологический музей, Королевские сады и Часовню Святой плащаницы.

"Украинский аудиогид заработал также в Нордическом музее – частном музее этнографии и культуры в Стокгольме (Швеция). Здесь можно ознакомиться с бытом шведского народа с 1520 года до наших дней", – говорится в сообщении.

В скором времени в Вестминстерском аббатстве, главной кафедральной церкви Великобритании, расположенной в районе Вестминстера в центре Лондона, появится украиноязычная аудиоэкскурсия. Украинская сторона уже подписала меморандум с настоятелем аббатства.

Таким образом, общее количество украиноязычных аудиогидов в рамках проекта первой леди выросло до 63-х.

"Даже в самые сложные времена - тем более в самые сложные - украинский продолжает объединять страны и народы и обращаться к соотечественникам. Где бы вы ни были, там будет и наш язык", - сказала Елена Зеленская.