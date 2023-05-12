Проект украиноязычных аудиогидов реализован еще в трех музеях Италии и Швеции
Проект по запуску украиноязычных аудиогидов, инициированный супругой президента Украины Еленой Зеленской, реализован в трех музеях Италии и Швеции. Кроме того, в Вестминстерском аббатстве в Великобритании подписан меморандум о запуске аудиоэкскурсий на украинском языке
Об этом сообщили в офисе президента Украины.
По случаю Дня Европы украинские представители за рубежом запустили украиноязычные аудиогиды в музее Боргезе в Риме - одном из самых известных музеев Италии - и Королевском музее Турина, который включает Королевский дворец, Королевскую оружейную, Савойскую галерею, Археологический музей, Королевские сады и Часовню Святой плащаницы.
"Украинский аудиогид заработал также в Нордическом музее – частном музее этнографии и культуры в Стокгольме (Швеция). Здесь можно ознакомиться с бытом шведского народа с 1520 года до наших дней", – говорится в сообщении.
В скором времени в Вестминстерском аббатстве, главной кафедральной церкви Великобритании, расположенной в районе Вестминстера в центре Лондона, появится украиноязычная аудиоэкскурсия. Украинская сторона уже подписала меморандум с настоятелем аббатства.
Таким образом, общее количество украиноязычных аудиогидов в рамках проекта первой леди выросло до 63-х.
"Даже в самые сложные времена - тем более в самые сложные - украинский продолжает объединять страны и народы и обращаться к соотечественникам. Где бы вы ни были, там будет и наш язык", - сказала Елена Зеленская.
- В сентябре 2019 года Елена Зеленская инициировала проект создания украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.
- В октябре 2020 года первая леди посетила музей Тауэр, где по ее инициативе был подписан меморандум о первом на территории Великобритании украиноязычном аудиогиде.
- В июле 2021 года в рамках проекта Елены Зеленской состоялся запуск аудиогида на украинском языке в Археологическом музее Несебра (Болгария).
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.63
- Актуальное
- Важное