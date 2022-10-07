Об этом изданию "Читомо" сообщила директор Международного поэтического фестиваля Meridian Czernowitz Евгения Лопата.

Сообщается, что в антологию войдет 100 эссе украинских интеллектуалов и интеллектуалок на темы, актуальные для нынешнего контекста.

Среди авторов, уже пишущих эссе: Андрей Любка, Андрей Бондар, Тарас Прохасько, Владимир Шейко, Евгения Кузнецова, Анна Улюра, Ирина Славинская, Екатерина Калитко, Роман Малиновский, Светлана Поваляева, Виталий Портников, Тарас Лютый, Ярослав Грицак, Максим Кидрук, Алим Алиев, Виктория Амелина, Мирослава Барчук и другие.

"Практически невозможно сделать шаг к художественному обобщению, когда ты внутри событий и не представляешь, как закончится история, однако мы стараемся ее зафиксировать краткими предложениями и краткими текстами. Консервируя настроение и атмосферу, с большой надеждой, что в будущем кто-нибудь сможет это прочитать. Этот проект - бутылка с записками, зарытая для крайней нужды. Когда-то наши деды в таких бутылках закапывали зерно на случай голода", - отметила Тамара Гориха Зерня, автор одного из эссе.

По словам арт-менеджера проекта Андрея Любки, "Углубление внутреннего культурного диалога в Украине" имеет три цели:

собрать, издать и перевести тексты украинских литераторов о войне;

предоставить широкому кругу вовлеченных в сферу книгоиздания людей возможность работать дальше, помочь отрасли пережить трудные времена;

распространять голоса и мнения украинских интеллектуалов для западной аудитории, формировать таким образом украиноцентрический дискурс в Европе.

"Мы верим, что по крайней мере часть этих текстов станет настоящей летописью этих страшных событий, что именно по этим текстам через десятилетия люди будут осмысливать трагедию наших дней", - отметил он.

Тексты в оригинале и переведенные на английский язык можно будет прочитать на "Читомо", а также в других медиа, ставших партнерами проекта, или на сайте корпорации .

Проект реализуют благодаря поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

2-4 июля в Черновцах проходили поэтические чтения Meridian Czernowitz.

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