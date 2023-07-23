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Проект Sunflowers: в Польше разрабатывают платформу, на которой будут собирать показания военных преступлений РФ в Украине

23 июля, 2023 воскресенье
21:42
Технологии

В Польше юристы и специалисты по международному уголовному праву разрабатывают платформу, на которой будут собирать показания военных преступлений Российской Федерации в Украине

Об этом Андрей Косило, адвокат, доцент Варшавского университета, координатор проекта Sunflowers заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Целью проекта является не расследование преступлений, а сбор информации, которая может быть использована в качестве доказательств в будущих процессах перед национальными судами разных стран и также в международных уголовных судах. То есть сбор информации", - отметил Косило.

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Адвокат добавил, что с этой целью проект разработал специальную платформу, на которую каждый, кто был свидетелем военного преступления или другого преступления против человечности, может зарегистрироваться. После этого с потенциальным свидетелем свяжется волонтер, который поможет заполнить более подробную форму и систематизировать информацию.

"То есть целью является сбор информации, которая позже может быть использована в качестве доказательств в судебных процессах", - отмечает он.

Андрей Косило также отметил важность обеспечения сохранения конфиденциальности предоставленной информации, то есть эти серверы схожи с банковской системой служб безопасности.

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"Мы это разработали и уже в середине августа эта платформа начнет работать, максимум первого сентября она будет работать. И каждый, кто является потенциальным свидетелем военных преступлений, может на ней регистрироваться для того, чтобы эту информацию нам передать. Сам проект создан юристами, специалистами международного уголовного права. Это не только польские юристы, это юристы из Великобритании, Нидерландов и Украины", - добавил адвокат.

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