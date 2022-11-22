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Проект Solaris: ЕС в шаге от практических исследований производства и передачи электроэнергии из Космоса

22 ноября, 2022 вторник
23:11
Технологии

На этой неделе Европейское космическое агентство (ЕКА), вероятно, одобрит рассчитанное на три года исследование перспектив использования солнечных ферм в космосе для выработки и эффективной передачи электроэнергии на Землю.

Об этом сообщает BBC.

Хотя несколько организаций и других космических агентств уже рассматривали подобную идею, проект Solaris призван заложить основу для практического плана создания космической системы возобновляемой энергии. Эта программа – одна из нескольких, которая будет рассматриваться на совете Европейского космического агентства, который собирается раз в три года. Совет определит бюджет на следующий этап планов агентства по исследованию космоса, мониторингу окружающей среды и связи.

Эта идея витает в умах уже более полувека, но до сих пор ее реализация казалась слишком дорогой и сложной. Переломным моментом стало резкое снижение стоимости космических запусков благодаря многократным ракетам и другим инновациям, разработанным в частном секторе. Кроме того, были достигнуты успехи в роботизированном строительстве объектов в космосе, а также появились новые технологии беспроводной передачи электроэнергии из космоса на Землю.

В космосе энергию Солнца можно добывать гораздо более эффективно – оно светит все время и его лучи не рассеиваются атмосферой. Основная задача программы Solaris – понять, как можно передавать солнечную энергию из космоса в электрические сети Земли. Просто очень длинный кабель здесь, разумеется, не подойдет: энергию придется передавать беспроводным способом, используя микроволновые лучи.

Передача гигаватт энергии на тысячи километров будет большим рывком вперед, но, по словам экспертов, этого можно добиться постепенно, небольшими шагами. Также они уверены, что технология безопасна.

США, Китай и Япония также продвинулись в погоне по разработке космической солнечной энергетики, и ожидается, что в ближайшее время они объявят о своих планах. Отдельно от предложения ЕКА, в Великобритании была создана компания Space Solar.

Независимо от планов ЕКА правительство Великобритании пришло к выводу, что к 2040 году можно будет создать спутник, способный производить столько же электроэнергии, сколько обычная электростанция – около 2 ГВт. Это в целом совпадает с оценками ЕКА и при достаточном финансировании и политической поддержке этот результат можно получить в течение десятилетия.

Издание отмечает, что спутники с солнечными батареями должны быть длиной около 1,7 км, что более чем вдвое превышает размер самого высокого здания в мире и на порядок больше, чем крупнейшая на сегодняшний день космическая конструкция – Международная космическая станция размером 110 метров.

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