Проект системы мониторинга олигархов подготовят до 7 сентября, - Данилов
Президент и Совет нацбезопасности поручили органам центральной исполнительной власти до 7 сентября подготовить для обсуждения проект системы мониторинга олигархов
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил по итогам заседания 16 июля, сообщает Еспресо.TV.
"Поручили Аппарату Совета нацбезопасности, членам СНБО, Антимонопольному комитету, Службе безопасности, всем органам центральной исполнительной власти до 7 сентября подготовить проект системы мониторинга тех людей, которых мы с вами привыкли называть олигархами", - сообщил он.
Данилов добавил, что "система мониторинга будет понятна, и все будут понимать, чем именно будет эта система мониторинга и кого она коснется".
- Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о якобы подмене санкционных списков воров в законе и криминальных авторитетов не соответствует действительности
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