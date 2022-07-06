Об этом сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Отмечается, что проект разработки нефти в Арктике "Восток Ойл" российской компании "Роснефть" остановился из-за санкций. Предварительно проект оценивался в €70 млрд и должен быть запущен до 2024 года. Однако по прогнозам запустить его не получится, как минимум, до 2029 года.

Ранее к концу десятилетия там планировали добывать 2% нефти в мире.

"Западные санкции гарантируют России путь "обратно в прошлое". Газовое эмбарго - это главная вещь, которая должна быть в седьмом санкционном пакете ЕС. Также необходимо ограничить весь импорт нефти", - прокомментировал Ермак.

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