Об этом сообщает The Guardian.

"Это то, что очень волнует президента Зеленского. Это то, чего хочет Украина, и я думаю, что это будет иметь большое значение. Но вопрос в том, будут ли они достаточно голосов. Сейчас все резолюции генассамблеи относительно Украины имели достаточную поддержку", – цитирует издание посла США по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак.

Международный уголовный суд уже приступил к расследованию военных преступлений в Украине. Однако Украину беспокоит, что МКС, хотя и может судить лиц, обвиненных в отдельных военных преступлениях, все же не может преследовать руководство Кремля за преступление агрессии, потому что Россия не является подписателем соответствующего устава.

США до сих пор не обнародовали четкую позицию по созданию такого трибунала. Однако, по словам Ван Шаак, ключевые фигуры в администрации Байдена в последнее время более открыты к идее создания специального трибунала, который рассмотрит роль российских властей в управлении преступного вторжения в Украину.

Украина хочет, чтобы новый трибунал заработал не позднее сентября 2023 года, поскольку к тому времени, по мнению Киева, будет собрано по меньшей мере 26 тысяч военных преступлений, повлекших гибель 7,5 тысяч мирных жителей (среди них – 400 детей).

Напомним, ООН расследует , являются ли военным преступлением обстрелы Россией украинской критической инфраструктуры.

Франция работает над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России.

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