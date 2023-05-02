Проект от ЕС: более 630 семей получили продуктовые наборы в Славянске

Об этом она заявила в эфире Еспресо.

"Сейчас мы закрыли проект от Европейского Союза, они дали нам деньги, чтобы мы закупили продуктовые наборы. Более 630 семей получили эти продуктовые наборы", - отметила она.

Также координатор добавила, что сейчас большая потребность – это гигиенические наборы и питание для детей.

Чепига сообщила, что летом в городе было зарегистрировано 20-24 тысяч человек гражданского населения, которое оставалось на территории города.

"Сейчас много вернулось, потому что у кого-то закончились ресурсы находиться, кого-то уже вызвали на свое место трудоустройство, кто-то все-таки оставался и в первую очередь оставались пожилые люди, маломобильные, у кого вообще не было возможности уехать – это уязвимая категория населения", - отметила она.

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Координатор добавила, что люди оставались все время в Славянске, много переселенцев из Бахмута, из Лимана и Изюма.

На вопрос о возможности удовлетворения потребности больных тяжелыми заболеваниями, такими как СПИД, диабет или онкологические заболевания, Эльмира Чепига отметила, что сейчас, когда многие аптеки возобновили свою работу - "ситуация выровнялась".

"В начале было тяжело, действительно, потому что аптеки не работали, сейчас многие аптеки уже возобновили свою работу. В то время, когда все было закрыто, мы пытались, как волонтерский центр, закрывать потребность, сотрудничали с донорами, которые закупали и передавали", - отметила она и добавила, что раньше волонтеры выезжали в более безопасные области, чтобы закупить лекарства и привозили обратно.