Критика всегда помогает стать лучше, исправить недостатки, сделать выводы.

Напомню, что власть президента в Украине практически безгранична. Эта власть могут наложить штраф, закрыть бизнес, отобрать собственность, посадить гражданина в тюрьму, дать гражданину по роже, если он противится.

В то же время гражданин не может сделать властям ничего, кроме как проголосовать против власти один раз в 5 лет и критиковать.

Когда Слуги Народа предлагают уголовную ответственность за критику власти, это не что иное, как попытка законсервироваться во власти и править вечно, как коммунистическая партия Китая.

Когда Слуги Народа предлагают уголовную ответственность за критику власти, это не что иное, как попытка законсервироваться во власти и править вечно, как коммунистическая партия Китая.

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И не надо тешить себя иллюзиями, что это личная инициатива ватника Мазурашу и угонщика больниц Кузьминых. Без санкции из Офиса президента законы в Верховную Раду не подаются. Максимально зашкваренных персонажей выбрали "авторами" диктаторского закона потому, что никто больше не готов брать ответственность за такую дичь.

Максимально зашкваренных персонажей выбрали "авторами" диктаторского закона потому, что никто больше не готов брать ответственность за такую дичь

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После начала вторжения власть получила беспрецедентный кредит доверия и мораторий на критику. Зато ответила громкими коррупционными скандалами, законопроектами о казни военных и вот теперь диктаторским законом Мазурашу/Кузьминых.

Выводы делайте сами. А я напомню, что кредит доверия – не безграничный. Капли за капелькой, такие законы, как уголовная ответственность за критику власти, уничтожают любые рейтинги.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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