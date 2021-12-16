Проект "Леся Украинка: 150 имен" получил награды на Effie Awards Ukraine

Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.



"Масштабное государственное мероприятие, которое готовил МКИП совместно с Госискусств и агентством Postmen жюри определило лучшим в категориях "Культура и Искусство" (золото), "Кросс-медийный сторителинг" (серебро) и "Ребрендинг" (золото). Проект "Леся Украинка: 150 имен" - стал главным культурным событием года. И это не может не радовать, ведь речь идет именно о государственном мероприятии. Это доказывает, что мы двигаемся в правильном направлении и находим нужные инструменты, чтобы популяризировать культуру современным образом", – написал он.



По словам министра, переосмысление ключевых фигур украинского искусства и возможность посмотреть на их творчество с другой стороны – одна из целей МКИП, которая трансформировалась в этот проект. "Будем и дальше держать высокую планку. Поэтому ждите новых проектов в 2022-м", - добавил Ткаченко.

Напомним, 9 июня 2020 года по результатам конкурса Global Effie Index украинскую креативную студию Banda признали самым эффективным независимым рекламным агентством мира.

Справка: Effie Awards Ukraine – ежегодная награда в области маркетинговых коммуникаций в Украине. По итогам Effie Awards Ukraine определяются национальные рейтинги эффективности коммуникационных, медиаагентств и рекламно-коммуникационных холдингов, а также наиболее эффективных рекламодателей и брендов Украины. Все результаты Effie Awards Ukraine включаются в международные рейтинги Effie Index, рейтинг самых эффективных компаний и брендов по всему миру и международную базу кейсов Effie Case.