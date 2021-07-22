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"Проект, который помогает России вооружиться": премьер Польши о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2"

22 июля, 2021 четверг
22:19

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал соглашение США и Германии по российскому газопроводу "Северный поток-2"

Об этом сообщает PAP .

"Изменение на 180 градусов позиции США по "Северному потоку - 2" поразила многие страны. Я выражаю неодобрение, потому, что союзники эгоистично подошли к строительству", - заявил Моравецкий.

По словам премьера, Польша всегда выступала против этого и пыталась убедить союзников в том, что "ПП 2" строится, чтобы помочь РФ вооружаться.

"Россия - страна, которая довольно сильно вооружается, у нее много возможностей, мы сразу подумали о том, что это неправильный проект", - добавил Моравецкий.

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Польша
Германия
США
Матеуш Моравецкий
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