"Проект, который помогает России вооружиться": премьер Польши о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал соглашение США и Германии по российскому газопроводу "Северный поток-2"
Об этом сообщает PAP .
"Изменение на 180 градусов позиции США по "Северному потоку - 2" поразила многие страны. Я выражаю неодобрение, потому, что союзники эгоистично подошли к строительству", - заявил Моравецкий.
По словам премьера, Польша всегда выступала против этого и пыталась убедить союзников в том, что "ПП 2" строится, чтобы помочь РФ вооружаться.
"Россия - страна, которая довольно сильно вооружается, у нее много возможностей, мы сразу подумали о том, что это неправильный проект", - добавил Моравецкий.
- Напомним, США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный потик- 2".
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