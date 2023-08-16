Проект "Хочу жить" объявил программу помощи российским политзаключенным

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал "Хочу жить".

Подсчитано, что около 20 тыс. россиян задержали, а по меньшей мере 636 человек стали фигурантами "антивоенных" уголовных дел с начала вторжения России в Украину.

"Многие из них получили страшные сроки по 7-12 лет тюрьмы за репосты антивоенных картинок в соцсетях. Если вы хотите вернуть своих близких, попавших под репрессивный каток путинского режима за антивоенную позицию или поддержку Украины, пишите нам на почту sohranisebezizn@ gmail.com", - говорится в сообщении.

Проект "Хочу жить" оказывает юридическое сопровождение, а также другую посильную помощь для освобождения тех, кто выступает против преступной войны и диктатуры.

"Мы будем инициировать передачу таких людей в Украину (по обмену или другими способами) с возможностью обеспечения политического убежища в Украине и странах Европейского Союза", - пишет проект "Хочу жить".