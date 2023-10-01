Проект госбюджета США на 45 дней без помощи Украине: эксперт Войтко объяснил ситуацию в американском правительстве

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

Он отметил, что причина, по которой Байден подписал законопроект о временном бюджете, в котором нет нового финансирования для продолжения поддержки Украины заключается в том, что сейчас в США иная ситуация, чем в прошлом году.

"В прошлом году было большинство в США и в Палате представителей, и в Сенате конгресса этой страны. Теперь, когда в прошлом году в палате представителей, отвечающей в первую очередь за бюджетное финансирование, есть группа, состоящая из руководителей представителей Республиканской партии, выступающих за переизбрание президентом Дональда Тампа и так называемая группа "MAGA" ("Make America Great Again"), у них есть определенные обязательства перед теми сенаторами и конгрессменами, которые избрали представителя спикера палаты представителей Кевина Маккарти", - отметил эксперт.

Войтко добавил, что для того чтобы 1 октября начался новый бюджетный финансовый год в США и не было шатдауна (прекращение деятельности правительства), было принято компромиссное решение: 45 суток, до 17 ноября, этот бюджет будет действовать.

"То есть ни на 1 день не прекращается деятельность американского правительства, но компромиссным решением для того, чтобы это решение было принято, было требование этой группы трампистов, чтобы там не было предусмотрено никакой помощи Украине. Предполагается теперь, что в течение этих 45 дней, и об этом просил и президент Байден и сенаторы, представители нижней палаты будут работать над тем, чтобы за эти 45 дней был принят отдельный законопроект, так называемое дополнительное ассигнование для того, чтобы потом, после прохождения этих 45 дней, можно было включить помощь Украине. Администрация просила 24 млрд долларов", - рассказал эксперт Войтко.

Что такое шатдаун и почему голосованиемза бюджетную резолюцию важно также для Украины

Правительственный шатдаун – это состояние, когда часть американского правительства не работает из-за того, что не был принят новый бюджет, в который заложены средства для работы правительственных учреждений. Он наступает, когда перестает действовать бюджет на текущий период. На этот раз это произойдет 30 сентября, шатдаун начнется с 1 октября. Тем не менее, Конгресс может принять временное продление бюджетного периода.

Принятие бюджетной резолюции необходимо для того, чтобы избежать так называемого шатдауна. Такая остановка может наступить с 1 октября, если конгресс не примет бюджетные вопросы на следующий финансовый год до 30 сентября. Принятие же бюджетной резолюции позволит профинансировать правительственные расходы, пока законодатели не примут закон о бюджете.

Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявлял, что шатдаун может повлиять на скорость поставки вооружения партнерам Соединенных Штатов.

В то же время, по его словам, двухпартийное большинство в конгрессе США поддерживает продление помощи Украине.

30 сентября спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах, чтобы предотвратить шатдаун.

1 октября посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что принятие в США проекта временного бюджета для Украины означает продолжение работы с партнерами. Пока ничто не угрожает поставкам оружия и оборудования, принятым ранее.