Проект госбюджета предполагает слишком большой дефицит, - экономист Кушнирук
Законопроект о государственном бюджете предусматривает слишком большой дефицит
Такое мнение высказал Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкиой на телеканале "Еспресо".
"Они закладывают довольно существенный дефицит государственного бюджета - 188 млрд грн. На мой взгляд, это завышенный показатель и завышенные возможности для того, чтобы иметь возможность профинансировать этот дефицит государственного бюджета", - сказал Кушнирук.
Он отметил, что есть вопросы и с заложенным в документ прогнозом номинального ВВП на 2022 год.
"Прогноз номинального ВВП на 2022 год фактически взят из данных, которые они рассчитывали еще в 2020-м году. Что совершенно не соответствует тем процессам, которые наблюдались в 2021 году. Поэтому данные выглядят крайне заниженным с точки зрения того, какой номинальный ВВП должен быть", - добавил экономист.
Он выразил сомнение, не занижены ли другие показатели, на которых основывается проект государственного бюджета на 2022 год.
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