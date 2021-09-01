Проект госбюджета-2022: в Минсоцполитики рассказали, как предлагают повысить пенсии Уукраинцам со следующего года
В Министерстве социальной политики предлагают предусмотреть в проектахе государственного бюджета на 2022 год повышение пенсионных выплат для ряда категорий получателей
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
По словам министра социальной политики Марины Лазебной, предлагается обеспечить индексацию всех пенсий по общим правилам и повышение выплат людям, которые по возрасту или состоянию здоровья нуждаются в дополнительной социальной защите. Так, комплексная программа повышения пенсий фокусируется на повышении низких пенсий.
Кроме того, Минсоцполитики разрабатывает предложения по дифференциации социальных гарантий пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа. На 2022 год Минсоцполитики предлагает включить в программу ежемесячных доплат пожилым гражданам пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что позволит повысить доходы дополнительно 1,500000 млн пенсионеров.
В пресс-службае добавили, что ведомство в рамках подготовки проекта Государственного бюджета на 2022 год предлагает предусмотреть повышение с 1 января пенсий лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы; индексацию с 1 марта пенсий для почти 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров в возрасте от 75 лет, перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц; перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.
"Эти предложения, а также принятие Верховной Радой Украины правительственного законопроекта №4668 дадут возможность впервые после 2014 года охватить в 2022 году программой повышения все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимые группы", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе также отметили, что за полтора года средняя пенсия в Украине выросла на четверть, или на 794 грн с начала 2020 года. Так, по состоянию на 1 августа средняя пенсия составляет 3 866,84 грн.
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