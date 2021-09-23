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Проект госбюджета-2022: Разумков анонсировал увеличение прожиточного минимума "насколько это возможно"

23 сентября, 2021 четверг
13:16

Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал доработки проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год", в частности, повышение показателя прожиточного минимума

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

"Увеличение прожиточного минимума на 200 гривен, как заложено в проект бюджета сейчас - это действительно мало. Я надеюсь, что к результатам голосования за бюджет мы сможем исправить эту ситуацию насколько это возможно", - цитирует пресс-служба слова Разумкова.

В то же время он отметил, что показатели, заложенные в бюджете, должны отвечать реальным экономическим параметрам.

Так, отметил спикер, парламент "может проголосовать любую цифру, но под них надо иметь деньги".

"Надо смотреть поступления, дефицит, который есть сегодня, на неиспользованные ресурсы, которые предусмотрены для тех или иных бюджетных программ. Мы должны исходить из тех реалий, которые есть сегодня", - подчеркнул Разумков.

  • Напомним, проект государственного бюджета на 2022 поступил в Верховную Раду 15 сентября 2021 года.
  • Верховная Рада 21 сентябряприняла к рассмотрению проект госбюджета на 2022 год.

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государственный бюджет
Дмитрий Разумков
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