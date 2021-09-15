Проект госбюджета-2022 поступил в Раду
В Верховную Раду поступил проект государственного бюджета на 2022 год
Об этом говорится на сайте парламента.
Так, согласно проекту бюджета-2022, рост экономики Украины в следующем году ожидается на уровне 3,8%, средний курс валют - 28,6-28,7 грн за доллар.
В свою очередь номинальный ВВП Украины составит 5 368,7 млрд грн, среднемесячная зарплата 15258 грн, а уровень безработицы - 8,5%.
В документе заложены поступления от:
- НДС - 564,5 млрд грн;
- налогов и сборов на доходы физических лиц - 160,8 млрд грн;
- налогов на прибыль предприятий - 137,3 млрд грн;
- акцизного налога - 81,9 млрд грн;
- дивидендов и части прибыли - 48,6 млрд грн;
- рентной платы - 45,8 млрд грн;
- ввозной пошлины - 25,7 млрд грн;
- НБУ - 24,4 млрд грн.
В бюджете заложены расходы на сумму 1 465,7 трлн грн.
Дефицит госбюджета запланирован на уровне 188 млрд грн.
- Напомним, 15 сентября в правительстве презентовали проект бюджета на 2022 год и одобрили его.
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