Проект госбюджета-2022 поступил в Раду

Об этом говорится на сайте парламента.

Так, согласно проекту бюджета-2022, рост экономики Украины в следующем году ожидается на уровне 3,8%, средний курс валют - 28,6-28,7 грн за доллар.

В свою очередь номинальный ВВП Украины составит 5 368,7 млрд грн, среднемесячная зарплата 15258 грн, а уровень безработицы - 8,5%.

В документе заложены поступления от:

НДС - 564,5 млрд грн;

налогов и сборов на доходы физических лиц - 160,8 млрд грн;

налогов на прибыль предприятий - 137,3 млрд грн;

акцизного налога - 81,9 млрд грн;

дивидендов и части прибыли - 48,6 млрд грн;

рентной платы - 45,8 млрд грн;

ввозной пошлины - 25,7 млрд грн;

НБУ - 24,4 млрд грн.

В бюджете заложены расходы на сумму 1 465,7 трлн грн.

Дефицит госбюджета запланирован на уровне 188 млрд грн.

Напомним, 15 сентября в правительстве презентовали проект бюджета на 2022 год и одобрили его.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb