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Проект госбюджета-2022: Марченко назвал основные показатели

21 сентября, 2021 вторник
12:10
Экономика Сергей Марченко

Министр финансов Сергей Марченко назвал основные показатели проекта государственного бюджета Украины на 2022 год

Об этом Марченко сообщил во время представления проекту государственного бюджета на 2022 в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.

Согласно материалам презентации Марченко, рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, годовая инфляция составит 6,2%.

Дооды госбюджета-2022 планируются на уровне 1200000000000 грн, а расходы - на уровне 1400000000000 грн. Дефицит госбюджета запланированы на уровне 188 млрд грн.

На Министерство обороны планируется выделить 131 млрд грн; на оборонно-промышленный комплекс - 2500000000 грн; ветеранов - 13900000000 грн; на Пенсионный фонд Украины - 531200000000 грн; на пенсии - 200 600 000 000 грн; на субсидии - 41400000000 грн; на образование - 185 600 000 000 грн; на здравоохранение - 197 200 000 000 грн; на вакцинацию - 6 млрд грн.

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Сергей Марченко
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