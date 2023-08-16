Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

Отмечается, что выставку открыли в выставочном зале областной организации Национального союза художников Украины. Это уже третья экспозиция в рамках проекта "Города-герои": до этого прошли выставки, посвященные Мариуполю и Кривому Рогу. Сейчас они путешествуют по Европе.

Выставка "Николаев - непокоренный" насчитывает 201 работу 76 авторов, среди которых есть как известные, так и молодые художники.

Фото: mkrada.gov.ua

"Во время мероприятия в канун праздника Дня Независимости Украины и по случаю открытия выставки отметили наградами заслуженную художницу Украины Ольгу Лебедь, заслуженного художника Украины Виктора Семернева и заслуженного деятеля искусств Украины Лидию Иваницкую. А также открыли памятный стенд, посвященный 41 в именах", - говорится в сообщении.

Фото: mkrada.gov.ua

"Красота, изобразительное искусство - это неотъемлемая часть культуры Николаевщины, которая помогает нам формировать личность, умножает духовные ценности, консолидирует нас в общество. Красота - это прямой антоним слова "зло". Мы победим средствами красоты зло. Хотел бы искренне поблагодарить организаторов выставки за это прекрасное мероприятие", - подчеркнул заместитель городского головы Николаева Анатолий Петров.

Фото: mkrada.gov.ua