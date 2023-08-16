Проект "Города-герои": в Николаеве презентовали выставку ко Дню Независимости
В Николаеве в рамках проекта "Города-герои" презентовали экспозицию ко Дню Независимости: выставка "Николаев - непокоренный" насчитывает 201 работу
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
Отмечается, что выставку открыли в выставочном зале областной организации Национального союза художников Украины. Это уже третья экспозиция в рамках проекта "Города-герои": до этого прошли выставки, посвященные Мариуполю и Кривому Рогу. Сейчас они путешествуют по Европе.
Выставка "Николаев - непокоренный" насчитывает 201 работу 76 авторов, среди которых есть как известные, так и молодые художники.
Фото: mkrada.gov.ua
"Во время мероприятия в канун праздника Дня Независимости Украины и по случаю открытия выставки отметили наградами заслуженную художницу Украины Ольгу Лебедь, заслуженного художника Украины Виктора Семернева и заслуженного деятеля искусств Украины Лидию Иваницкую. А также открыли памятный стенд, посвященный 41 в именах", - говорится в сообщении.
Фото: mkrada.gov.ua
"Красота, изобразительное искусство - это неотъемлемая часть культуры Николаевщины, которая помогает нам формировать личность, умножает духовные ценности, консолидирует нас в общество. Красота - это прямой антоним слова "зло". Мы победим средствами красоты зло. Хотел бы искренне поблагодарить организаторов выставки за это прекрасное мероприятие", - подчеркнул заместитель городского головы Николаева Анатолий Петров.
Фото: mkrada.gov.ua
- В музее истории Киева 9 августа была представлена масштабная выставка "Моя история. 32 года Независимости". Она будет действовать до 9 ноября.
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