Об этом сообщили Схемы, ссылаясь на данные реестра юридических лиц РФ, в пятницу, 28 июля.

По данным журналистов, Медведчук стал председателем совета движения, а пропагандист Денис Жарких, который в Украине был ведущим по пророссийскому каналу 112, возглавил исполнительный комитет.

Известно, что в июне в России было создано общественное движение "Региональное общественное движение "За развитие гражданского общества "Другая Украина" с адресом в Москве".

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"Другая Украина" называет себя общественной нерелигиозной организацией, а не политической партией, поэтому не может участвовать в выборах в местные советы или в государственную думу РФ. Она заявила об интеллектуальной собственности на товарные знаки: "Настоящая Украина", "Голос второй Украины" и "Другая Украина".

Как пишут Схемы, организация начала проводить в России публичные антиукраинские мероприятия. В частности, 19 июля в Доме российского зарубежья им. Солженицына прошел круглый стол "Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления". На странице Другой Украины говорится, что "основой для обсуждения стала пропагандистская статья Медведчука "Две Украины как новая политическая реальность".