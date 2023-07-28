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Проект "Другая Украина": Медведчук и пропагандист Жарких основали антиукраинскую организацию в РФ

28 июля, 2023 пятница
10:54
Война с Россией Виктор Медведчук

В России как общественную организацию официально зарегистрировали политический проект под названием "Другая Украина" обвиняемого в госизмене прокремлевского политика Виктора Медведчука

Об этом сообщили Схемы, ссылаясь на данные реестра юридических лиц РФ, в пятницу, 28 июля.

По данным журналистов, Медведчук стал председателем совета движения, а пропагандист Денис Жарких, который в Украине был ведущим по пророссийскому каналу 112, возглавил исполнительный комитет.

Известно, что в июне в России было создано общественное движение "Региональное общественное движение "За развитие гражданского общества "Другая Украина" с адресом в Москве".

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"Другая Украина" называет себя общественной нерелигиозной организацией, а не политической партией, поэтому не может участвовать в выборах в местные советы или в государственную думу РФ. Она заявила об интеллектуальной собственности на товарные знаки: "Настоящая Украина", "Голос второй Украины" и "Другая Украина".

Как пишут Схемы, организация начала проводить в России публичные антиукраинские мероприятия. В частности, 19 июля в Доме российского зарубежья им. Солженицына прошел круглый стол "Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления". На странице Другой Украины говорится, что "основой для обсуждения стала пропагандистская статья Медведчука "Две Украины как новая политическая реальность".

  • 12 июля хозяйственный суд Житомирской области удовлетворил иск ФГИУ о признании права собственности за государством на расположенную на территории Украины часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" так называемой трубы Медведчука.
Криминал
Россия
Виктор Медведчук
пропаганда
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