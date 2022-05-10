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Проект ДияCity вошел в шортлист премии Emerging Europe Awards 2022

10 мая, 2022 вторник
21:10
Мир

Этой премией ежегодно награждают организации, проекты и людей за достижения в развитии региона

Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров.

Дия.Сити номинировали в категории Modern and Future-Proof Policy "за уникальный вклад в позиционирование Украины как мощного ІТ-хаба путем создания условий для развития компаний и привлечения иностранных инвестиций".

Победителей премии будут определять Future of Emerging Europe Summit & Awards 2022, который состоится 23 июня в Брюсселе.

Каждый может повлиять на результаты, перейдя по ссылке и отдав свой голос за проект.

  • Отметим, что к концу апреля к проекту Дbя.Cityприсоединилось более 200 компаний.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

конкурс
Михаил Федоров
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