Проект ДияCity вошел в шортлист премии Emerging Europe Awards 2022
Этой премией ежегодно награждают организации, проекты и людей за достижения в развитии региона
Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров.
Дия.Сити номинировали в категории Modern and Future-Proof Policy "за уникальный вклад в позиционирование Украины как мощного ІТ-хаба путем создания условий для развития компаний и привлечения иностранных инвестиций".
Победителей премии будут определять Future of Emerging Europe Summit & Awards 2022, который состоится 23 июня в Брюсселе.
Каждый может повлиять на результаты, перейдя по ссылке и отдав свой голос за проект.
- Отметим, что к концу апреля к проекту Дbя.Cityприсоединилось более 200 компаний.
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