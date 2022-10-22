Проект 8147: Верховной Раде предложили признать Беларусь временно оккупированной страной
В Верховную Раду внесли проект постановления о признании Беларуси временно оккупированной страной
Соответствующий проект размещен под номером 8147.
Авторами законопроекта выступила группа народных депутатов от разных фракций и групп, в том числе Евгения Кравчук, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко и другие.
Народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко объяснил важные моменты, которые есть в постановлении, у себя в Facebook. В частности, постановление включает следующие моменты:
обращение к международному сообществу с просьбой признать территорию Беларуси временно оккупированной Россией;
лишение правительства Лукашенко международной правосубъектности;
прекращение участия Беларуси в международных организациях (ООН, МВФ и т.п.);
призыв синхронизировать санкции в отношении России и Беларуси как оккупированной территории и устранить возможность обхода Россией санкций через Беларусь и использования этой страны в качестве оффшорной зоны.
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"Лукашенко помогает Путину убивать наших граждан, разрушать наши дома и инфраструктуру. Россия уже осуществила фактический аншлюс Беларуси, а Лукашенко только выполняет прихоти российского диктатора. Необходимо максимально давить на этот незаконный режим!", - подчеркнул депутат.
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