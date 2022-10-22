Соответствующий проект размещен под номером 8147.

Авторами законопроекта выступила группа народных депутатов от разных фракций и групп, в том числе Евгения Кравчук, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко и другие.

Народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко объяснил важные моменты, которые есть в постановлении, у себя в Facebook. В частности, постановление включает следующие моменты:

обращение к международному сообществу с просьбой признать территорию Беларуси временно оккупированной Россией;

лишение правительства Лукашенко международной правосубъектности;

прекращение участия Беларуси в международных организациях (ООН, МВФ и т.п.);

призыв синхронизировать санкции в отношении России и Беларуси как оккупированной территории и устранить возможность обхода Россией санкций через Беларусь и использования этой страны в качестве оффшорной зоны.

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"Лукашенко помогает Путину убивать наших граждан, разрушать наши дома и инфраструктуру. Россия уже осуществила фактический аншлюс Беларуси, а Лукашенко только выполняет прихоти российского диктатора. Необходимо максимально давить на этот незаконный режим!", - подчеркнул депутат.

20 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что вероятность попытки наступления с территории Беларуси растет из-за агрессивных заявлений и действий беларуского и российского руководства.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что беларуские войска на границе с Украиной могут попытаться отвлечь внимание ВСУ на себя.

21 октября Институт исследования войны назвал невысоким риск наступления из Беларуси.

Позже 21 октября Вооруженные силы Украины опубликовали видеообращение к беларускому народу и армии с призывом не вступать в "грязную войну" России в Украине

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