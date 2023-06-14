Продюсер поделился кадром со съемок третьей части "Аватару"
Продюсер Джон Ландау поделился фото со съемок третьей части фильма "Аватар"
Фото Ландау опубликовал в твиттере.
"Каждый фильм "Аватар" — это увлекательное, но эпическое начинание, которое требует времени, чтобы достичь уровня качества, к которому мы стремимся. Команда упорно работает и не может дождаться, чтобы вернуть зрителей на Пандору в декабре 2025 года", - пишет продюсер Джон Ландау.
Премьера фильма "Аватар 3" намечена на 19 декабря 2025 года.
- 13 июня Disney сменил дату выходов большинства своих будущих фильмов – новые даты релиза получили будущие части " Аватару ", "Звездных войн" и почти все ленты Marvel.
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