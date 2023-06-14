Продюсер поделился кадром со съемок третьей части "Аватару"

Фото Ландау опубликовал в твиттере.

"Каждый фильм "Аватар" — это увлекательное, но эпическое начинание, которое требует времени, чтобы достичь уровня качества, к которому мы стремимся. Команда упорно работает и не может дождаться, чтобы вернуть зрителей на Пандору в декабре 2025 года", - пишет продюсер Джон Ландау.

Премьера фильма "Аватар 3" намечена на 19 декабря 2025 года.