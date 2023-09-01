Продвижение ВСУ под Бахмутом и соотношение потерь оружия во время контрнаступления: военные итоги недели

Ситуация в Бахмуте: У ВСУ есть предпосылки для успехов

Два дня назад генерал Сырский, который был на Бахмутском направлении, поставил задачу по Клещиевке и Андреевке. Сказал, что нужно поставить в этом точку. Общающийся с бойцами говорит о том, что есть выполнение этой задачи относительно Клищиевки, но в сводках Генштаба это не упоминается. Вероятно, наши войска ожидают контратаки противника. Они понимают, что Клещиевка в низине и нужно двигаться дальше. Есть положительные предпосылки, потому что россиян там уже маловато. Он возможно будет проводить контратаки, подвергаясь нашей артиллерии. Относительно Андреевки – с севера и юга ВСУ ее обошли. Враг прижимается к пролегающей там железной дороге - это линия обороны, которую удерживали достаточное время. Думаю, что враг в ближайшее время будет выбит за эту железную дорогу вблизи Андреевки.

В Бахмуте с обеих сторон значительное количество сил и артиллерии. Враг не может покинуть этот участок фронта из-за политической задачи. Я думаю, что украинская армия сейчас это использует, чтобы содержать значительную группировку врага. По разным оценкам, речь идет о цифре около 50 тыс. бойцов.

Оценка контрнаступления из-за потери техники и средств

Есть два показателя оценки контрнаступления, которое уже длится три месяца – либо количественное (уничтожение вражеской силы, техники и вооружения, либо продвижение по линии фронта). Мы помним после первого месяца информационные качели по поводу того, что Украина якобы не так наступает. Буквально на последнюю неделю все зарубежные генералы говорят о том, что Украина реализует стратегию растяжения, истощения противника. Эти показатели уничтожения враждебной силы и техники и потребность россиян бросать свои резервы говорят о том, что стратегия выбрана правильно.

Соотношение потерь нашей техники и техники врага на южном фронте – 1:1. По артиллерии - 1:3. Враг теряет втрое больше артсистем – это говорит о хорошей контрбатарейной борьбе с нашей стороны. То есть уничтожение важных целей противника, мешающих продвигаться нашим подразделениям. Начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов сказал , что наша контрбатарейная борьба сравнялась с противником. Думаю, что он несколько соединил, потому что сейчас контрбатарейные меры ВСУ намного превосходят возможности противника.

Контрнаступление на юге: россияне держатся до последнего, но тренд понятен

Наши подразделения осуществляют на Токмакском или в перспективе Мелитопольском направлении сразу на нескольких участках. В частности, наступление в направлении Новопрокопки и дальше, также наступление между Роботиным и Вербовым, и отдельное наступление на Вербовое. Все эти три населенных пункта находятся под давлением ВСУ. В направлении Вербового происходит пересечение "линии Суровикина" на определенном участке от 3 до 6 км. Сейчас нужно мерить не это, а выбивание противника из лесополос. Враг в основном там удерживает оборону и истощение противника в лесополосах позволит обеспечить дальнейшее продвижение. Господствующие высоты немного восточнее Новопрокопки заняты ВСУ. Ситуация вблизи Вербового и давление на противника позволяет говорить о динамике, о которой сообщает Генштаб.

Сегодня эстонская разведка сказала, что россияне едва удерживают позиции, бросают резервы. Думаю, "едва удерживают" – это эмоциональность от журналистов. Действительно есть предпосылки для противодействия обороне противника, враг действительно подтягивает резервы. Динамика на нашей стороне, но враг все равно будет держаться до последнего. На этом участке фронта будет еще много сложных моментов, но тренд в общем-то понятен.

Еще один участок нашего наступления – Приютное, Старомлиновка, Старомайорское. В Приютном есть русские подразделения, которые обходятся русскими войсками. Этот населенный пункт защищен еще реками впереди и сзади, усложняющими действия ВСУ. Учитывая, что с трех сторон оказывается давление на Приютное – была информация о том, что россияне начали отводить войска с этого участка. Насколько далеко пока сказать трудно. Есть понимание, что отвод будет на другую линию обороны. Там укреплена линия, которую россияне будут до последнего удерживать. Там, по-моему, ситуация с точки зрения резервов лучше, чем в зоне Роботиного. Если за это время бои ВСУ добавят активности на Угледарском направлении или в зоне Васильевки, это ускорит процесс растрескивания обороны РФ. Мы ясно не знаем общее количество наших сил и резервов. И по поводу войск РФ мы делаем предположение, что враг начал использовать резервы. Из-за использования элитных десантных подразделений Херсонского и Купянского направления, чтобы удерживать оборону в зоне Роботиного.

Эффект уничтожения Ил-76 в Пскове и новые американские ракеты для ВСУ

Судя по спутниковым снимкам аэродрома в Пскове, два транспортных самолета Ил-76 выгорели полностью и еще два самолета получили существенные повреждения. Руководитель ГУР Кирилл Буданов сказал о том, что для выполнения этой задачи использовались действовавшие на территории РФ подразделения. Это была рисковая операция, опирающаяся на человеческие ресурсы. Уничтожение этих самолетов – это значительный удар по способностям РФ и идеологический удар. Также и идеологический удар, потому что зайти на 700 км и уничтожить 4 самолета – это значит, что можно на любой участок в РФ зайти группой и обеспечить выполнение задачи. Таких самолетов у россиян примерно сотня, половина более или менее боеспособна. 4 самолета за один выход – это хороший показатель.

Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM на $192 млн. Это самые современные ракеты, используемые для самолетов класса "воздух-воздух". Они могут уничтожать цели на расстоянии 160 км. Каждая ракета имеет свой радар, который ищет цель на расстоянии 26 км. Это действительно крутые ракеты, которые подойдут для самолетов F-16, которые мы в перспективе получим. Однако они также используются в комплексах NASAMS. У нас есть два дивизиона, через некоторое время их будет 15. К ним будут нужно ракеты. Совершенно понятно, что Пентагон смотрит заранее и заказывает ракеты, чтобы они были и для ракет, и для систем ПВО.